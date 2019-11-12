На подготовку сборной Бурятии по вольной борьбе компания выделила 5,5 млн рублей

Забайкальское горнорудное предприятие выделит 5,5 млн рублей на подготовку сборной Бурятии по вольной борьбе к Чемпионату России, который пройдет в 2020 году в Улан-Удэ. Об этом сообщило региональное министерство спорта и молодежной политики.

Сегодня сборная команда Республики Бурятия ведет активную подготовку к главному старту – чемпионату России, по итогам которого будет сформирована сборная страны для участия на Олимпийских играх 2020 году в Токио.

- Впервые чемпионат СССР по борьбе прошел в Бурятии еще в 80-е годы, затем в 1990 году. Сейчас мы готовимся принять 3 чемпионат страны и для нас, безусловно, очень важно провести его на высоком уровне, чтобы наши спортсмены поднялись на пьедестал на своей родной земле и в состав сборной страны. - Отметил министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Вячеслав Дамдинцурунов.

