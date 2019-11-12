В Иркутском районе закончили ремонт ветеринарного пункта

В селе Мамоны Иркутского района завершился ремонт ветеринарного пункта, который расположен по адресу ул. Центральная, № 15. Здесь планируется обсуживать около 200 обращений в месяц. Специалисты будут оказывать лечебную помощь, проводить хирургические операции, консультации по содержанию и уходу за домашними животными, выезды по обращениям граждан. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В отремонтированном здании оборудована современная операционная, бокс для амбулаторного лечения животных, ветеринарная аптека.Как отметил руководитель службы ветеринарии региона Борис Балыбердин, для поддержания эпизоотического благополучия в Иркутском районе ветеринарная служба региона регулярно проводит бесплатные вакцинации собак и кошек против бешенства, профилактические вакцинации сельскохозяйственных животных, профилактические осмотры и диагностику. Кроме того, специалисты оценивают продукцию животного происхождения с дальнейшим оформлением ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и благополучие местности.