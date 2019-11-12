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В 2020 году эксперты обещают рост российского рынка интернет-рекламы

12 ноября 2019

По итогам 2019-го российский рекламный рынок вырастет на 3%, говорят эксперты GroupM. Такой рост обеспечат инвестиции в интернет. В следующем году затраты рекламодателей могут в целом увеличиться уже почти на 4%. Сообщает РБК.

Рост всего рынка обеспечит только сегмент интернет-рекламы, следует из прогноза GroupM. По ее версии, все остальные медиасегменты покажут отрицательную динамику.

Ассоциация коммуникационных агентств России пока подвела итоги только за первое полугодие 2019 года. За первые шесть месяцев бюджеты снизились на:

  • ТВ — 9%  
  • Радио — 4%
  • Пресса — 16%
  • Наружная реклама — 3%

При этом, затраты на интернет-рекламу увеличились на 20%, до 109-110 млрд руб., в результате чего весь рекламный рынок в первом полугодии показал положительную динамику — плюс 3%, до 226-228 млрд руб. По итогам 2018-го, объем рекламного рынка увеличился в годовом сопоставлении на 12%.


В 2020 году весь рынок также покажет положительную динамику, полагает GroupM. При росте ВВП России на 1,7% в 2020 году расходы на рекламу могут увеличиться на 3,9%, до примерно 501,5 млрд руб.
 


/ СИА /
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