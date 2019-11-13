В Сбербанке сменится главный финансовый директор. На место Александра Морозова назаначена Александра Бурико

Наблюдательный совет на заседании 12.11.2019 рассмотрел вопрос об изменении состава Правления ПАО Сбербанк и одобрил выход из состава Правления с 01.07.2020 заместителя Председателя Правления Сбербанка, руководителя блока «Финансы» Александра Морозова.

Александр Морозов проработал в Группе Сбербанк более 10 лет и стоял у истоков трансформации Сбербанка. Под его руководством была создана одна из лучших финансовых служб в банковской индустрии, включающая единую и централизованную функцию управления финансами группы, современную систему управленческой отчетности и бизнес-планирования, передовую платформу управления активами и пассивами, налоговую функцию и систему работы с инвесторами и акционерами. Александр Морозов внес неоценимый вклад в достижение высоких результатов группы по прибыльности и эффективности.

За большой вклад и достижения Александр награжден благодарностями Президента и Правительства Российской Федерации, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, серебряным знаком Сбербанка, ему присвоено звание заслуженного экономиста РФ.

После небольшого перерыва Александр продолжит деятельность в Группе Сбербанк в новой роли.

Новым руководителем блока «Финансы» в 2020 году будет назначена Александра Бурико, в настоящий момент начинающая свою работу в Сбербанке в качестве советника Президента, Председателя Правления.

С 01.01.2020 года она будет назначена старшим вице-президентом, руководителем блока «Финансы», а Александр Морозов в качестве заместителя Председателя Правления будет куратором блока «Финансы». В должности руководителя блока «Финансы» Александра Бурико будет отвечать за Департамент финансов, Казначейство, Департамент учета и отчетности, Управление налогового планирования, Центр по работе с инвесторами, а также за дирекцию по управлению и исследованию данных блока.

Александра имеет обширный опыт в области финансов, систем автоматизации, рынков капитала, с 2013 года была финансовым директором компании «Русал», до этого 16 лет работала в компании KPMG в России и Канаде, из них восемь лет — в качестве партнера, закончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«От себя лично и от имени всей команды Сбербанка я хочу выразить Александру искреннюю благодарность за преданность интересам банка, высокий профессионализм и масштабный вклад в трансформацию всей группы в целом и финансовой функции в частности за время его продолжительной карьеры. Я надеюсь, что Александр еще проявит себя в новой роли в периметре нашей группы, и желаю ему широких горизонтов и успехов в их достижении. Рад приветствовать Александру Бурико в команде Сбербанка и желаю ей успеха в ее новой и важной работе».

Александр Морозов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Без малого 12 лет, проведенные мною в банке во главе финансов, — это огромный срок. И, оглядываясь назад, я могу сказать, что это были очень насыщенные годы моей жизни, когда удалось реализовать многое из того, о чем можно было только мечтать. Я хотел бы поблагодарить своих коллег, свою команду за поддержку в течение всех этих лет, я горжусь ими и тем, что нам вместе удалось сделать. Пришло время двигаться дальше. Мне кажется, что следующий год — это правильный момент для изменений и для меня лично, и для банка. Я уверен, что банк продолжит успешную реализацию стратегии на благо клиентов и акционеров».

Александра Бурико, советник Президента, Председателя Правления Сбербанка:

«Перемены вдохновляют и изменяют мир к лучшему. Сбербанк является лидером инноваций, драйвером перемен в финансовой индустрии и трансформации самой сути банков. Для меня большая честь стать частью команды Сбербанка и вместе развивать экосистему в интересах клиентов и акционеров».