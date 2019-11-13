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Иркутские производители представили свои продукты в Китае

13 ноября 2019

Делегация Иркутской области отправилась в Китай, чтобы принять участие в работе Международной выставки пищевой продукции, индустрии гостеприимства, общественного питания и розничной торговли FHC China 2019. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Под международным знаком производителей продовольственных товаров Приангарья «Baikal Natural» свою продукцию представляют девять предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области: группа компаний «Янта», АО «Каравай», ЗАО «Иркутский хлебозавод», ИП Дроздюк Ф.В. («Зиминские колбасы»), ИП Шарпинская О.В., ООО «Травы Байкала», ООО «Байкал-Инком», СПСТК «АгроИнвестТрейд», ООО «Сибприбор». Гости выставки могут ознакомиться с производимыми в столице Восточной Сибири кондитерскими и хлебобулочными изделиями, рыбной, колбасной, масложировой продукцией, продукцией переработки дикорастущего сырья.


/ СИА /
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