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В Черемхово почистят городское озеро за 88 миллионов рублей

15 ноября 2019

В Черемхово Иркутской области собираются очистить городское озеро по улице Некрасова и благоустроить его берега, сообщает RosTender.info.

Дно озера очистят от ила и донных отложений, на его берегах построят деревянные настилы и лестницы для спуска к воде, положат новые пешеходные дорожки, поставят фонари, скамейки и урны. Также планируется разбить вокруг озера газон, посадить цветы и кустарники. Облагороженную зону для отдыха, по плану, должны сдать через год – к декабрю 2020 года.

Администрация Черемхово объявила тендер на проведение работ. Заявки на участие в нем принимают до 22 ноября, и в этот же день конкурсная комиссия подведет итоги и выберет победителя.


/ СИА /
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