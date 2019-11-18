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В каких городах больше всего верят в доллар

18 ноября 2019

«Сбербанк Управление активами» проанализировал спрос россиян на накопления в различных валютах.

В ходе опроса выяснилось, что сегодня 62% российских семей, проживающих в крупных и средних городах, формируют сбережения — откладывают средства либо регулярно, либо от случая к случаю. При этом 94% участников исследования в качестве приоритетной валюты для формирования накоплений выбирают российских рубль.

Параллельно с рублевыми накоплениями 11% откладывают средства в долларах, 9% — в евро и 3% — в иных валютах. Респонденты, как правило, понимают, что вклады в долларах и евро имеют низкую доходность, а накопление наличности и вовсе приносит убытки в реальном исчислении. Однако россияне рассматривают валютные накопления прежде всего как защиту для сбережений. Кроме того, многие готовы играть на изменениях курсов валют к рублю, а также их кросс-курсах.

Ренат Малин, старший управляющий директор, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью:

«В последующие годы будет наблюдаться тренд на изменение в структуре сбережений, формирование которого мы замечаем уже сейчас. Если в прежние годы подавляющий объем рублевых накоплений приходился на банковские депозиты, то со снижением ставок по ним люди ищут альтернативные инструменты для накоплений, которые могут дать более высокую доходность. В частности, это как инструменты пассивного инвестирования (паевые фонды, индивидуальные инвестиционные счета), так и прямая покупка ценных бумаг. Таким образом, можно говорить о том, что структурно накопления будут видоизменяться в сторону большей пропорции инвестиционных инструментов».

Какие планы по покупке валюты

Проведенное исследование показало, что сегодня доля россиян, намеренных приобретать иностранную валюту, намного ниже, чем год назад. В сентябре 2019-го 4% участников исследования заявили о том, что они намерены в ближайшее время приобрести доллары для защиты сбережений, тогда как год назад, в сентябре 2018 года1, об этом заявляли 6% участников аналогичного исследования. Спрос на евро не изменился — о намерении в ближайшее время конвертировать рубли в евро заявили 3% респондентов — столько же, что и год назад. Это позволяет сделать вывод о том, что россияне не ожидают до конца года резких колебаний национальной валюты.

В какие еще валюты верят россияне

Помимо основных мировых валют, россияне рассматривают также возможность инвестирования в инструменты, номинированные в белорусских рублях, — об этом заявили 0,5% опрошенных респондентов.

Следующим по привлекательности валютным активом для россиян стал китайский юань — инвестиции в инструменты, номинированные в юане, могут заинтересовать 0,4% домохозяйств. При этом белорусский рубль и китайский юань опередили такие валюты, как британский фунт и швейцарский франк.

География

Топ-10 городов, где больше всего верят в доллар:

  • Москва;
  • Владивосток;
  • Хабаровск;
  • Ярославль;
  • Липецк;
  • Волгоград;
  • Тольятти;
  • Уфа;
  • Ульяновск;
  • Самара.

В подавляющем большинстве городов в России люди предпочитают копить в долларах. Исключение составляют жители Санкт-Петербурга — они больше копят в евро, чем в долларах.

Города с наибольшим спросом на инвестиции в белорусских рублях — это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара.

Самый высокий спрос на инвестирование в китайские юани отмечен в Хабаровске, Владивостоке, Барнауле, Челябинске, Москве и Красноярске.

При проведении исследования использовались данные опроса, проведенного летом и осенью 2019 года в 37 крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек. В ходе исследования замерялось использование валюты в качестве инструмента накоплений, при этом респондентов просили исключить желание купить валюту для различных операций (учитывался возможный спрос на валюту со стороны малого бизнеса и физлиц).

 

1Летом и осенью 2018 года проводилось аналогичное исследование.


/ СИА /
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