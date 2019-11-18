Иркутяне могут бесплатно пройти курсы по предпринимательству

Иркутянам предлагают бесплатно пройти обучение на программе повышения квалификации ''Непрерывное образование: предпринимательство через всю жизнь''. Об этом сообщили в ИГУ.

Программа ориентирована на действующих, начинающих и потенциальных предпринимателей, авторов стартап-проектов, студентов и т.д.

К обучению на программе допускаются слушатели со следующими уровнями образования: средне-специальное, средне-профессиональное, неоконченное высшее, бакалавриат; специалитет, магистратура.

Программа проходит в очно-заочном формате с элементами дистанционного обучения.

Обучение длится 3 недели. По окончании программы слушателям выдаётся удостоверение Иркутского государственного университета о повышении квалификации.