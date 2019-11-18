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В Иркутской области может подорожать отлов и вылов безнадзорных животных

18 ноября 2019

В Иркутской области служба ветеринарии рассматривает вопрос увеличения средней стоимости услуги по отлову, транспортировке, оказанию ветеринарной помощи, стерилизации (кастрации), утилизации останков безнадзорных собак и кошек с 2020-го года. Как сообщили в региональном правительстве, причиной пересмотра ценовой политики является изменение стоимости транспортных услуг, кормов, увеличение расходов по отлову и содержанию животных без хозяев.


Законодательному собранию предложили внести в закон поправки, которые позволят помимо субвенций использовать деньги из местного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных.


/ СИА /
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