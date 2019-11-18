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В Приангарье семьям погибших и инвалидам боевых действий в первой чеченской войне выплатят по 100 тыс. рублей

18 ноября 2019

В Иркутской области семьям погибших и инвалидам боевых действий в Чеченской республике и на территории Северо-Кавказского региона предоставят единовременную выплату. Как сообщили в региональном правительстве, выплату предоставят к 25-летию со дня начала первой чеченской войны. 

- Для инвалидов боевых действий её размер составляет 100 000 рублей. Для членов семей – тоже 100 000 рублей на каждого погибшего ветерана боевых действий, - прокомментировали в правительстве. 

К членам семьи относятся родители; супруги, не вступившие в повторный брак; несовершеннолетние дети; дети, которым нет 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях.


/ СИА /
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