В Приангарье семьям погибших и инвалидам боевых действий в первой чеченской войне выплатят по 100 тыс. рублей

В Иркутской области семьям погибших и инвалидам боевых действий в Чеченской республике и на территории Северо-Кавказского региона предоставят единовременную выплату. Как сообщили в региональном правительстве, выплату предоставят к 25-летию со дня начала первой чеченской войны.

- Для инвалидов боевых действий её размер составляет 100 000 рублей. Для членов семей – тоже 100 000 рублей на каждого погибшего ветерана боевых действий, - прокомментировали в правительстве.



К членам семьи относятся родители; супруги, не вступившие в повторный брак; несовершеннолетние дети; дети, которым нет 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях.