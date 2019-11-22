Деньги за наводнение: как надежнее застраховаться от стихийных бедствий

Череда серьезных наводнений и природных пожаров, прокатившаяся по России в последние годы, подтолкнула государство к разработке и принятию закона о страховании жилья от рисков чрезвычайных ситуаций. Насколько эффективно сможет работать новый закон? Чтобы понять это, Ирина Хоминич, профессор кафедры Финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова, для начала предлагает рассмотреть опыт зарубежных стран, где давно применяется страхование от природных катаклизмов.

Назревшая проблема

Страшное наводнение в Забайкальском крае в июне 2019 года привело к ужасным последствиям. Как сообщала «Парламентская газета», под воду в регионе частично или полностью ушли 4 тысячи домов, без крова остались почти 10 тысяч человек. Общий ущерб от наводнения составил более 35 млрд. руб., в том числе 10,8 млрд. руб. — из-за утраты жилья.

Возможно, так совпало, но уже в августе вступил в силу федеральный закон №320 -ФЗ о страховании жилья от рисков чрезвычайных ситуаций. В любом случае после почти двух десятков лет обсуждения необходимости использования страховых механизмов в управлении рисками стихийных бедствий дело сдвинулось с мертвой точки. Появился закон, который «работает» на расширение зоны цивилизованного страхования в нашей стране, приближает нас к эффективной страховой практике, а также взаимодействию государства с частным страховым капиталом.

Но чтобы понять, насколько работоспособным окажется новый закон в России, давайте посмотрим, как выглядит эффективная практика страхования рисков природных катастроф за рубежом.

Катастрофические риски

В силу особенностей географического положения и климатических условий разные страны регулярно (практически ежегодно) испытывают натиск природной стихии в разных формах. В страховании эти явления принято называть катастрофическими рисками природного характера. Управлять самими рисками. т.е. природными катаклизмами люди пока не научились. Но компенсировать их последствия можно с помощью страхования.

Некоторые страны используют программы по возмещению ущерба от стихийных бедствий путем государственного участия. Другие применяют альтернативные финансовые инструменты, такие как катастрофические облигации (бонды), микрострахование, индексное страхование и т.д. В то же время есть страны, где возмещение убытков от природных кататстроф осуществляется за счет средств специализированных фондов в рамках бюджета страны или объединения различных организаций.

В разных государствах это страхование организовано по-разному. Национальные системы страхования катастрофических рисков различаются с точки зрения исторического развития.

В таких странах, как США, Франция, Испания, Швейцария, Новая Зеландия, программы действуют на протяжении нескольких десятков лет; в других же странах – например, в Мексике, в странах Карибского региона, Румынии, Турции – такие программы появились относительно недавно.

В качестве примера многолетних программ, можно привести Национальную программу страхования наводнений, дей­ствующую в США (NFIP-National Flood Insurance Program), Государственную программу (Фонд) компенсации потерь от стихийных бедствий (Concorsio de Compensacion de Seguros) в Испании, Государственную программу перестрахования катастрофических рисков (Caisse Centrale de Reassurance (CatNat), которая действует во Франции с 1982 году, Государственно-коммерческое партнерство в области страхования рисков землетрясений (Japan Earthquake Reinsurance Company, созданная в 1966 г.) в Японии.

Что говорят цифры

Статистика свидетельствует, что существенно варьируются доли собранных объемов страховых премий, оплаченных страхователями разных регионов мира - США, стран Европы и Азии. От мирового объема собранных страховых премий они составляли от 30 до 40% в 2002–2013 годах. Но наибольшая эффективность отмечается в США. Здесь доля оплаченного мировым страховым рынком ущерба от природных катастроф доходила до 87% в 2012 году.

В Европе данный показатель в 2002–2012 годах не превышал 10% и лишь в 2013 году достиг 35%, а в Азии варьировался от 4,5% в 2012 году до 35% в 2011-м. Доля страховых премий, приходящихся на страны Океании и Латинской Америки, незначительна и в разные годы рассматриваемого периода составляла от 1 до 4%. Конкретно о России международная статистика не упоминает вообще, поскольку мы только в самом начале пути в развитии страховых услуг.

Чем отличаются системы

Сравнение характеристик национальных систем страхования природных катастрофических рисков позволяет выявить следующие критерии, по которым они отличаются.

Во-первых, степень вовлечения в механизм страхования частного страхового капитала и/или государственного участия. С этой точки зрения назовем национальные модели с преобладанием частных страховщиков (например, Великобритания, Германия), государственной монополии (Испания), партнерство государства и частного страхового рынка (например, Франция, Япония).

Во-вторых, страхование в разных странах может быть в обязательной или добровольной формах. Логика подсказывает, что в случае вовлечения только частного страхового сегмента страхование рисков природных катастроф является добровольным (как исключение можно отметить Норвегию). Соответственно, в случае государственного участия такое страхование имеет обязательный характер (исключение – NFIP в США).

В-третьих, характер покрываемых рисков также варьируется. Зачастую возможен только один риск (например, только землетрясения – как в Японии, Турции, Румынии; наводнения – NFIP в США; ураганы – HHRF в США, CCRIF – в государствах Карибского бассейна). Но также возможен ограниченный перечень конкретных рисков и даже все риски природных катастроф (в Мексике и Испании).

Также уместно отметить и такие аспекты, как способ определения стоимости страхования, покрываемый ущерб, объект страхования, лимит покрытия, наличие стабилизационного резерва, формируемого в стране за счет средств налогоплательщиков и др.