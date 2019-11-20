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Иркутяне отстаивают местный ипподром

20 ноября 2019

В защиту иркутского ипподрома создали петицию к Владимиру Путину на платформе Change.org

Напомним, власти выставили ипподром на продажу.

Автор петиции говорит, что на этой территории занимается около 500 детей, они не смогут ездить загород. К тому же некоторым детям нужна иппотерапия.

- Иркутский ипподром – единственное предприятие в области по испытаниям лошадей рысистых и верховых пород. Ежегодно на площадке испытывают 100 лошадей. Иркутский ипподром по-прежнему сохраняет за собой роль главной и важнейшей соревновательной площадки для спортсменов Приангарья, - говорится в петиции.

Петицию подписали уже 310 человек.


/ СИА /
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