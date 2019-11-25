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Банк "Союз" расширил ассортимент бонусной витрины для пользователей программы лояльности

25 ноября 2019
Банк "Союз" сообщил, что к программе лояльности подключаются новые партнеры – известные крупные бренды и существенно расширяется ассортимент подарочных сертификатов, которые можно приобрести в обмен на бонусные баллы. 
 
Теперь на бонусной витрине банка доступны подарочные сертификаты компании Mothercare - крупнейшей сети магазинов для будущих мам и малышей.
 
Полный список сертификатов наших партнеров доступен на главной странице Бонусной витрины. 
 
Расплачивайтесь картами банка "Союз" и получайте бонусные баллы! 

/ СИА /
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