Банк "Союз" расширил ассортимент бонусной витрины для пользователей программы лояльности

Банк "Союз" сообщил, что к программе лояльности подключаются новые партнеры – известные крупные бренды и существенно расширяется ассортимент подарочных сертификатов, которые можно приобрести в обмен на бонусные баллы.

Теперь на бонусной витрине банка доступны подарочные сертификаты компании Mothercare - крупнейшей сети магазинов для будущих мам и малышей.

Полный список сертификатов наших партнеров доступен на главной странице Бонусной витрины.