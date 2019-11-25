В Осинском районе после капремонта открылась школа

В селе Ново-Ленино Осинского района после капитального ремонта начала работать школа. Работы шли в два этапа: в 2018 году была заменена кровля и отремонтированы полы в спортзале и столовой, в 2019 году завершены все остальные работы. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Здание практически полностью обновлено, а кабинеты укомплектованы новой мебелью. В текущем учебном году в учебном заведении обучаются 187 учеников, часть из которых доставляются на школьном автобусе из деревни Хайга.



На ремонт из средств областного бюджета выделено 43 млн рублей.