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В Осинском районе после капремонта открылась школа

25 ноября 2019

В селе Ново-Ленино Осинского района после капитального ремонта начала работать школа. Работы шли в два этапа: в 2018 году была заменена кровля и отремонтированы полы в спортзале и столовой, в 2019 году завершены все остальные работы. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области. 

Здание практически полностью обновлено, а кабинеты укомплектованы новой мебелью. В текущем учебном году в учебном заведении обучаются 187 учеников, часть из которых доставляются на школьном автобусе из деревни Хайга.

На ремонт из средств областного бюджета выделено 43 млн рублей.


/ СИА /
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