В мебельном магазине Иркутска случился крупный пожар

Мебельный магазин Иркутска горел 26 ноября на ул. Сергеева. Сообщение о возгорании поступило в 4:15. На момент прибытия пожарных горели второй этаж и кровля, произошло её частичное обрушение. Площадь пожара составила 1200 кв.м. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.