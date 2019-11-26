Порталом госуслуг теперь пользуются свыше 100 млн россиян

На портале госуслуг зарегистрировались свыше 100 млн россиян. В течение года каждый месяц ресурс приобретал в среднем 1,4 миллиона новых пользователей. Об этом сообщает "Российская газета".

Чаще всего россияне используют портал госуслуг для записи к врачу и в детский сад, получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации транспорта, подачи заявления на сдачу экзамена в Госавтоинспекцию и получения водительского удостоверения. Также в десятку наиболее востребованных услуг входят оформление и выдача российских и заграничных паспортов, регистрация по месту пребывания и по месту жительства, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости.