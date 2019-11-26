В России могут ввести обязательную маркировку домашних животных

Минсельхоз планирует его до конца года внести в Госдуму законопроект, который определит правила маркировки кошек и собак. Об этом «Известиям» заявил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Как сообщаем Минсельхоз, законопроект уже разработан и сейчас рассматривается в правительственной комиссии, после рассмотрения его внесут в Госдуму. Документ вводит понятия маркирования и учета животных.

— Маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Учет животных, согласно документу, будут вести уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы и аттестованные специалисты.

Также проект предполагает внесение изменений в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». После его принятия учет животных будет вестись с помощью Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии.