ЦБ считает, что банковские экосистемы негативно влияют на конкурентную среду

Построение экосистем и ограничение для других участников рынка в доступе к ним мешает развитию конкуренции, следует из доклада ЦБ. Регулятор также усмотрел риски в росте влияния госбанков. Пишет в своем материале РБК.

«Это создает нерыночные конкурентные преимущества для тех организаций, которые получили доступ к сети, укрепляет позиции крупных игроков—администраторов экосистемы и создает барьеры роста для поставщиков финансовых услуг, доступ которым к экосистеме был ограничен», — говорится в исследовании.



Чтобы избежать рисков ЦБ хочет заняться регулированием посреднической деятельности в экосистемах. Меры затронут организации, которые продвигают и продают через экосистемы продукты и услуги сторонних структур.





