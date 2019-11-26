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ЦБ считает, что банковские экосистемы негативно влияют на конкурентную среду

26 ноября 2019

Построение экосистем и ограничение для других участников рынка в доступе к ним мешает развитию конкуренции, следует из доклада ЦБ. Регулятор также усмотрел риски в росте влияния госбанков. Пишет в своем материале РБК.

«Это создает нерыночные конкурентные преимущества для тех организаций, которые получили доступ к сети, укрепляет позиции крупных игроков—администраторов экосистемы и создает барьеры роста для поставщиков финансовых услуг, доступ которым к экосистеме был ограничен», — говорится в исследовании.

Чтобы избежать рисков ЦБ хочет заняться регулированием посреднической деятельности в экосистемах. Меры затронут организации, которые продвигают и продают через экосистемы продукты и услуги сторонних структур.


 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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