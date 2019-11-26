Клип о Байкале выпустила группа IOWA

Группа IOWA выпустила клип песни «Маяки» о Байкале. Как рассказывает артистка Екатерина Иванчикова, это видео - экологический манифест.

- Песня «Маяки» буквально упала на нас в самый разгар борьбы за Байкал. Моя подписчица попросила подписать петицию о закрытии завода на Байкале, чем вдохновила меня написать песню про людей, в которых я верю, - написала Катя IOWA в описании клипа.

Режиссёром выступил Владимир Беседин, который работал над клипом «Бьет бит». Он предложил снять видео, где герои из придуманного ими мира попадают в мир реальный.

- Завязанные глаза как символ розовых очков, сквозь которые ребёнок и взрослые смотрят на мир. И что случается, если эту повязку снять» - написала певица.

Ролик снимали в павильоне киностудии «Ленфильм». В течение трёх дней участники IOWA вместе с художником-декоратором Ксенией Цель собирали пластиковые бутылки и жестяные банки по друзьям и знакомым, а когда и этого оказалось недостаточно, купили ещё 80 килограммов мусора. Все отходы после съёмок клипа снова отсортировали и сдали на переработку.

Музыкальная группа присоединилась к инициативе Greenpeace запретить использование одноразового пластика на законодательном уровне.