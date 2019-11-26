Сменить номер телефона для уведомлений Сбербанка можно в банкоматах

Сбербанк сделал доступнее смену номера телефона для получения уведомлений об операциях по карте и других событиях. Теперь номер можно изменить не только в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или в отделении, но и в банкомате.

Эта возможность пригодится клиентам, которые сменили номер мобильного телефона или приобрели новый и хотят получать на него уведомления от банка.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Наши клиенты предпочитают отслеживать свои расходы и зачисления в режиме онлайн. Услуга уведомлений — одна из самых востребованных в Сбербанке, ей пользуются десятки миллионов человек. Этот запуск — еще один шаг к тому, чтобы наши клиенты могли легко управлять уведомлениями там, где им это удобно».

Ранее возможность менять номер телефона для уведомлений появилась в приложении «Сбербанк Онлайн». Этой функцией уже пользуются более 10 тысяч раз в день.

Сбербанк напоминает, что в случае смены вашего номера мобильного телефона в целях безопасности нужно обязательно сообщать об этом в банк — например, через функцию смены номера в приложении или в банкомате.