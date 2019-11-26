IT и Digital подразделения банка «Открытие» переехали в SOK Арена Парк

Банк «Открытие» заключил сделку по аренде офисных помещений А-класса в SOK Арена Парк общей площадью 3000 кв.м. Срок аренды — 5 лет с возможностью продления.

Банк арендовал 676 рабочих мест для сотрудников IT, Digital, бизнес подразделений кредитной организации и вендоров во втором здании смарт-офисов SOK Арена Парк.

Офисное пространство банка «Открытие» размещается на 5-10 этажах, разделено на рабочие зоны и отделы в формате open space. Каждый этаж офиса имеет высокоэффективную планировку, предусматривающую различные варианты использования: общая мобильная зона трансформируется в конференц-зал, предусмотрены удобные переговорные, кофе-поинты, зоны отдыха и игровые зоны. В системе вентиляции помещения используется технология ароматизации воздуха, которая положительно влияет на продуктивность сотрудников и создает благоприятную атмосферу для работы.

«На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны ежедневно сообща работать вместе, так как личное общение является важнейшим элементом для построения эффективной командной работы. Важнейшая задача банка при этом — обеспечить максимально комфортную и удобную рабочую среду для каждого сотрудника, вне зависимости от роли участника проекта. Новый офис банка обладает всеми достоинствами, качественного, современного офиса, что обеспечит высокий уровень мотивации всех работающих в нем сотрудников. Объединение в одной общей локации специалистов разных подразделений — проектных команд, включая IT, Digital, бизнес- подразделения банка и вендоров — позволит эффективно построить работу по принципу Agile, увеличить производительность труда и наладить оперативный обмен опытом между коллегами, что будет способствовать наилучшему решению поставленных задач. В SOK Арена Парк уже разместились крупнейшие компании и признанные лидеры в сфере бизнеса и технологий. Я ожидаю синергетического эффекта, кратного увеличения показателей профильных направлений банка, что чрезвычайно важно сегодня, в эпоху Digital», — говорит Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие».

Управляющий директор SOK Михаил Бродников отметил: «Я очень рад, что один из крупнейших цифровых банков в России стал клиентом SOK. Наше партнерство свидетельствует о востребованности качественных помещений в формате „офис как сервис“ среди корпоративных клиентов. Уверен, сотрудники „Открытия“ оценят все преимущества смарт-офиса, создающего максимальный комфорт и эффективность в ежедневной работе, команда SOK со своей стороны получила и приняла новый вызов по уровню сервиса».

В сентябре 2019 года смарт-офисы SOK Арена Парк стали самым большим коворкингом в России. Общая площадь двух зданий составляет около 20 000 кв.м, класс А. В конце мая 2019 года SOK Арена Парк вместе с архитектурным бюро Nefa Architects стали победителями международной премии в области дизайна корпоративных интерьеров Best Office Awards 2019 в номинации «Коворкинг». Также SOK является обладателем премии лучший проект в номинации «Гибкие сервисные пространства. MEGA-сеть. Москва» по итогам премии PROESTATE&TOBY Awards 2019.

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» – входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Справка о SOK

Сегодня SOK — это четыре площадки в центре Москвы. Первая — SOK Земляной вал (Земляной вал, д.8) — была открыта в феврале 2018 года у м. Курская: 7 этажей, более 350 рабочих мест. В сентябре 2018 года SOK открыл самый большой в России на тот момент коворкинг: SOK Арена Парк, по адресу: Москва, Ленинградский просп., 36, владение 11. Здание имеет 10 этажей, в нем одновременно могут работать и развиваться до 1000 предпринимателей. В конце прошлого года был открыт SOK «Сады Пекина», рядом с м. Маяковская (ул. Большая Садовая, д.5, к1), в нем одновременно могут работать до 500 человек. В сентябре 2019 года в SOK Арена Парк были открыты дополнительные площади. Таким образом, локация в очередной раз стала самым крупным коворкингом в России. Общая площадь площадки составляет около 20 000 м2, в ней одновременно могут трудиться около 2 000 человек.