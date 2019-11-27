В 2021 году планируют выпустить 6 иркутских самолётов МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует в 2021 году произвести шесть гражданских самолетов МС-21, в 2022 году - увеличить производство вдвое, в 2023 году - довести его до 25 самолетов. К 2025 году в планах выйти на производство 72 машин в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника генерального директора ОАК Валерия Окулова в ходе выступления в Совете Федерации.

Окулов также отметил уточнил, что к концу 2019 года будет произведено 155 самолетов SSJ-100, в 2020 году - 185 самолетов, в 2021 году - 215.

Стоит напомнить, что МС-21 - пассажирский самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его разрабатывают и производят в корпорации "Иркут". Сейчас самолет находится на этапе испытаний, его сертификация в РФ намечена на 2020 год, а позже сертификат планируется валидировать для европейского рынка.

Портфель твердых заказов на МС-21составляет 175 самолетов. Поставки должны начаться во второй половине 2021 года. Пока крупнейшим заказчиком является "Аэрофлот", заключивший твердый контракт на 50 самолетов.