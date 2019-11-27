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Дума Иркутска поддержала дифференцированный способ оплаты за вывоз мусора

27 ноября 2019

Предложение ввести дифференцированный тариф по начислению платы за вывоз твердых коммунальных отходов на территории Иркутска с 1 января 2020 года одобрили депутаты думы Иркутска. 

Дифференцированный подход предполагает, что жильцы многоквартирных домов (МКД) продолжат платить, исходя из площади жилья. В свою очередь, плата жителям частных домов и общежитий, имеющих статус МКД, будет начисляться по количеству прописанных граждан.

В думе было предложение дополнительно заложить в муниципальном бюджете на 2020 год 10 млн. рублей на обустройство контейнерных площадок и установку контейнеров для крупногабаритного мусора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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