Почему Иркутская область оказалась в топе по количеству банкротов – мнение эксперта

Иркутская область в лидерах среди российских регионов по темпам роста потенциальных банкротов. Их количество в регионе выросло за год на 9,5% до 26 тысяч человек. Арбитражный управляющий Игорь Льгов рассказал SIA.RU, с чем связана эта региональная аномалия, и почему так мало людей идут на процедуру официального банкротства?

Арбитражный управляющий Игорь Льгов.

Фото: Андрей Фёдоров

Игорь, с чем можно связать такой рост количество потенциальных банкротов в Приангарье?

– К сожалению, ответ очевиден. Экономическая ситуация в нашей области продолжает желать лучшего. Зарплаты и пенсии людей остаются практически неизменными, а цены растут. Ко всему этому добавляется низкая финансовая грамотность и отсутствие финансовой подушки у граждан.

Количество потенциальных банкротов по отношению к численности населения региона составляет 1,1%. Это много или мало?

– Это не совсем точная цифра. Во-первых, она не отражает долги перед налоговой и ЖКХ. Формально потенциальных банкротов больше. Во-вторых, у нас большое количество заемщиков получают «серые» и «черные» доходы. Именно от этих доходов считается статистика. Вот и получается, что в регионе у нас каждый сотый банкрот. По моему мнению, это не мало, но и не катастрофически много.

Какой процент граждан признает себя банкротами? По всей России, мы знаем, это 10%. А у нас?

– Действительно, по официальным данным всего 10% от потенциальных банкротов были признаны банкротами официально. И эта статистика равномерна по всей стране, в том числе и у нас в Иркутской области.

Что является стоп-факторами для банкротства заемщиков?

– Я выделяю 5 основных причин.