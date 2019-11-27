Иркутская область попала в пятерку регионов по динамике пребывания потенциальных банкротов

По данным НБКИ, количество граждан, подпадающих под действие закона о банкротстве физлиц, составило 1 031,4 тыс. человек.

Банкротами считаются лица, которые имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов).

За год количество таких банкротов увеличилось незначительно – всего на 4,9% (на январь 2018 г. – 983,3 тыс. человек).

При этом, в 2017-2018 годах число данных граждан росло более высокими темпами, чем в 2019 году. Так, в 2017 году число потенциальных банкротов увеличилось на 43,3%, а в 2018 году – на 10,1%.

Основная часть потенциальных банкротов, по-прежнему приходится на потребительские кредиты – 65,7%, а самая незначительная доля - у должников по ипотеке (2,2%).

При этом наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов отмечена в (среди 30 регионов-лидеров по количеству заемщиков с действующими обязательствами) Свердловской (+15,1%), Самарской (+10,6%), Челябинской (+9,7%) и Иркутской (+9,5%) областях, а также в Москве (+9,2%) и Московской области (+8,6%).

В свою очередь, в части регионов РФ зафиксировали снижение количества должников, этими регионами стали: Ханты-Мансийское АО (-2,5%), Краснодарский (-1,3%) и Ставропольский (-1,3%) край, а также Республика Башкортостан (-0,7%)