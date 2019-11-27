Среди сибирских регионов Иркутская область заняла 3 место по уровню средней зарплаты

Среди сибирских регионов Иркутская область заняла 3 место по уровню средней зарплаты работников по итогам прошлого года и первого полугодия 2019 года. Регион уступает Красноярскому краю и Томской области. Работа выполнялась согласно «майскому» указу президента РФ. Об этом сообщили в областной администрации.



Напомним, под действие указов президента РФ попали свыше 93,7 тыс. человек, или 48% от общей численности работников бюджетной сферы, в том числе в областных учреждениях – 43,5 тыс. человек, в муниципальных – 42,2 тыс. человек и в федеральных учреждениях – 8 тыс. человек.



Дифференциация коснулась 56 тысяч работников бюджетной сети. В первом полугодии 2019 года уровень зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях Иркутской области с учетом дифференциации вырос в среднем на 15%.