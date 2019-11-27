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В Иркутской области подготовили программу по повышению доходов населения

27 ноября 2019

В Иркутской области планируют повысить доходы населения за счет роста оплаты труда работников, содействовать занятости, а также обеспечивать адресной социальной помощью граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума. Это входит в проект региональной госпрограммы «Рост реальных располагаемых доходов и снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума». Как сообщили в региональном правительстве, проект подготовили по указу президента.

Кроме того, минтруд региона предлагает включить в механизм обеспечение жителей необходимыми уровнями профессионального образования для получения дохода за счет трудовой и предпринимательской деятельности и услуг здравоохранения профилактического направления, поддержки малого и среднего предпринимательства, индивидуальной предпринимательской инициативы.

Планируется, что доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Иркутской области к концу периода реализации программы снизится в два раза и составит 9,2% от общей численности населения региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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