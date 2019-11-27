Для клиентов банка «Открытие» обновили линейку накопительного страхования жизни

СК «Росгосстрах Жизнь» обновила линейку продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ) специально для розничных клиентов банка «Открытие». Продукты предназначены для клиентов любого возраста.

Основой новой линейки стали три накопительные программы: «Надежное будущее», «Адресный капитал» и «Детский капитал». Продукты включают в себя как основное, так и расширенное (дополнительное) страховое покрытие, например, по критическим заболеваниям или травмам, а также медицинские сервисы (семейный чек-ап, телемедицина).

Программа «Надежное будущее» рассчитана на клиентов с активной жизненной позицией. Она помогает в достижении и реализации индивидуальных или семейных финансовых целей, позволяя грамотно сформировать нужный капитал без изменения привычного уровня жизни. Стоимость программы определяется непосредственно клиентом и зависит только от желаемой суммы накоплений и уровня финансовой защиты по рискам. Средства, вложенные в программу, защищены от притязания третьих лиц и не подлежат разделу при имущественных спорах.

Программа «Адресный капитал» для тех, кто задумывается о том, как сберечь накопленный капитал и передать его детям, внукам или просто дорогим людям. Пожизненное страхование рассчитано на клиентов в возрасте от 65 лет и решает один из самых злободневных вопросов - бюрократические и юридические сложности при получении наследства. «Адресный капитал Премиум» позволяет передать капитал максимально удобно для всех сторон.

Программа «Детский капитал» помогает заложить финансовую основу для будущего своего ребенка: например, накопить на высшее образование или подготовку к поступлению в ВУЗ или создать стартовый капитал к совершеннолетию, свадьбе и т.п. Во-первых, даже в случае критических обстоятельств с жизнью и здоровьем родителя компания продолжит уплачивать взносы за него, и капитал в полном объеме получит только ребенок и никто другой. Во-вторых, участникам программы будет доступен персональный консультант по вопросам образования и досуга детей.

Для всех накопительных программ «Росгосстрах Жизнь» действует сервис по возврату клиентам налогового вычета онлайн.

«Новая линейка по НСЖ решает самые насущные проблемы клиентов: достижение финансовых целей без ущерба образу жизни и создание финансовой подушки безопасности, передача накопленного капитала будущим поколениям и главное — обеспечение будущего своих детей. А широкий перечень дополнительных рисков и сервисов позволит сделать программу еще более персонифицированной», — прокомментировал Алексей Кривошеев, директор по методологии продуктов «Росгосстрах Жизнь».

«В ноябре банк «Открытие» обновил линейку сберегательных и инвестиционных продуктов. Мы запустили новую модель премиального обслуживания (со специальными условиями по вкладам для сегмента Affluent) и значительно расширили линейку инвестиционных продуктов. Наше новое предложение по накопительному страхованию жизни будет интересно самому широкому кругу клиентов – как в премиальном, так и в массовом сегментах», - добавила Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие».