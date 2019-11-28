Госкомпании обяжут поднять производительность на 5% в год

Министерство экономического развития подготовило проект для госкомпаний. Теперь их обяжут включить в программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Сообщает Интерфакс.

Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. Вице-премьер сказал, что без госсектора повысить производительность труда в экономике будет невозможно.

«Однозначно, что здесь государство будет действовать через директивы, через указания о разработке планов повышения производительности труда, о повышении экспортных возможностей, о привлечении МСП и так далее, все то, что дает вклад в развитие экономики».

Помимо этого глава Минэкономразвития Максим Орешкин уточнил, что обязательства будут утверждать советы директоров и что это «должно влиять на финальный результат деятельности госкорпораций».