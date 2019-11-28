В Иркутске появился первый профессиональный дартс-клуб

В Иркутске открылся первый профессиональный дартс-клуб на базе бильярдного клуба «Меткий». Организаторами выступили две областные федерации – бильярдного спорта и дартса. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

В клубе установлены четыре профессиональные мишени фирмы «Nodor», на которых проводятся официальные соревнования всероссийского и международного уровней. Планируется, что на базе этого клуба будут тренироваться ведущие спортсмены Иркутской области, в том числе по адаптивным направлениям.Площадка для дартса будет доступна для всех посетителей клуба. Ведь одна из целей этого проекта – популяризация дартса.На 7-8 декабря запланировано проведение первого турнира. Приглашение отправлено ведущим игрокам из Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского.