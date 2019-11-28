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В Иркутске появился первый профессиональный дартс-клуб

28 ноября 2019

В Иркутске открылся первый профессиональный дартс-клуб на базе бильярдного клуба «Меткий». Организаторами выступили две областные федерации – бильярдного спорта и дартса. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта. 



В клубе установлены четыре профессиональные мишени фирмы «Nodor», на которых проводятся официальные соревнования всероссийского и международного уровней. Планируется, что на базе этого клуба будут тренироваться ведущие спортсмены Иркутской области, в том числе по адаптивным направлениям.

Площадка для дартса будет доступна для всех посетителей клуба. Ведь одна из целей этого проекта – популяризация дартса.

На 7-8 декабря запланировано проведение первого турнира. Приглашение отправлено ведущим игрокам из Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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