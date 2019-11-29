За сдачу оружия братчане в ноябре получили 46 тыс. рублей

В Братске к концу ноября за сдачу оружия гражданам выплатили 46 тыс. рублей (9 единиц оружия). Боеприпасы также были добровольно переданы. Их пересчёт занял несколько часов. В итоге величина выплаты превысила 300 тысяч рублей. После того, как все необходимые мероприятия по оформлению будут завершены, братчане получат внушительную сумму. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Начальник ОЛРР Валентина Куксевич отметила, что добровольная сдача незаконно хранящегося или найденного оружия освобождает гражданина от уголовной ответственности и даёт право на получение выплаты.