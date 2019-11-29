«Сибэкспоцентр» готовится к проведению выставки «Сибпродовольствие. Упаковка. Оборудование» - 2020

ХХVI специализированная выставки «Сибпродовольствие. Упаковка. Оборудование» пройдет с 22 по 25 апреля 2020 года. Мероприятие - эффективная площадка для продвижения высококачественных продуктов питания и напитков, внедрения высокоэффективных технологий производства продуктов питания с применением экологически чистого сырья на региональном рынке.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области активно оказывает поддержку предприятиям нашего региона, создавая новые комфортные условия и предлагая специальные программы для его развития и роста.

В мае текущего года министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Павлович Сумароков отметил, что Минсельхозом Иркутской области была разработана программа поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности на 2019–2024 годы.

Впервые за счёт средств областного бюджета будут компенсироваться затраты предприятий на модернизацию и техническое перевооружение существующих мощностей, организацию новых производств по переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания.

В перечень необходимого оборудования министерство включило: хлебопекарное, фасовочное оборудование. Оборудование для мойки, чистки, шинковки овощей, вакуумные упаковщики, сушильное оборудование и многое другое. В список также вошли несколько позиций оборудования для переработки дикоросов, что особенно актуально и важно для нашего региона.

Так, выставка «Сибпродовольствие. Упаковка. Оборудование» дает возможность обсудить важные вопросы и проекты года, которые относятся к данному направлению, а также демонстрирует товарооборот не только региональных и российских производителей, но и представителей зарубежных стран.

Почему стоит принять участие в специализированной выставке?

мероприятие дает уникальную возможность представить все новинки продуктов питания и напитков, оборудования и упаковки в одном месте

новые возможности для развития бизнеса

прямые продажи

контакты для последующей работы

укрепление взаимоотношений с существующими клиентами

мониторинг продовольственного рынка в регионе

Выставка призвана демонстрировать новые тенденции развития пищевой индустрии, содействовать насыщению регионального рынка качественными продовольственными товарами, внедрению прогрессивных технологий в производство продуктов питания, упаковки и торгового оборудования. Приглашаем принять участие в специализированной выставке, и внести свой вклад в развитие продовольственной деятельности региона.

Мероприятие состоится в выставочном комплексе ОАО "Сибэкспоцентр" с 22 по 25 апреля 2020 года.