Игорь Бутман заявил о поддержке создания Дома молодежи на базе кинотеатра «Чайка»

В рамках третьего городского молодежного Форума в Иркутске состоялся «Диалог на равных». Это федеральный проект агентства по делам молодежи, в ходе которого проводятся встречи школьников и студентов с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса. В разговоре приняли участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников и народный артист России Игорь Бутман. Один из вопросов, который подняли студенты, касался проекта по реновации здания бывшего кинотеатра «Чайка» под современный многофункциональный молодежный центр.

– Это замечательная идея. Такой центр может стать площадкой для творческой реализации молодого поколения города. Им необходимо место для репетиций, концертов и место, где они могут знакомиться со своими единомышленниками. То, что эта инициатива исходит от самих ребят, вызывает уважение. Я поддерживаю этот проект, – отметил Игорь Бутман.

Пресс-служба мэрии напоминает, реновация здания под современный многофункциональный молодежный центр уже стартовала. Администрация города планирует сохранить социальную направленность бывшего кинотеатра. Молодежный центр станет современной площадкой для проведения досуга молодежи, лиц старшего возраста, кроме этого планируется сохранить функцию кинопоказа. Финансирование работ по реконструкции планируется из внебюджетных источников.