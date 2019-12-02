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В Иркутской области определили лучших журналистов

2 декабря 2019

В Иркутской области вручили нагрудные знаки «Золотое перо» лучшим журналистам . Победителей определило жюри, в состав которого входят исключительно сотрудники средств массовой информации. Об этом сообщили в  региональном правительстве. 

Всего же в конкурсе «Журналист года Иркутской области» 18 номинаций и два специальных приза. За них боролись более 260 журналистов, редакторов, фотографов, видеооператорв, сотрудников пресс-служб различных предприятий региона со всей Иркутской области.

Главные награды конкурса – знаки «Золотое перо» - получили три человека. Это журналист Татьяна Алексеева (медиахолдинг «АС Байкал ТВ», Иркутск), главный редактор районных (городских) средств массовой информации Анастасия Чепелева (телерадиокомпания «Диалог», Усть-Кут) и обладатель специального приза «За вклад в развитие региональной журналистики» Игорь Широбоков.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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