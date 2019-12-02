Предпринимателям Приангарья советуют обезопасить бизнес от грабителей перед Новым годом

Перед новым годом полицейские Приангарья советуют предпринимателям позаботиться о безопасности в предновогодний период. Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, за последние несколько дней на территории региона было совершено свыше десятка нападений различные торговые павильоны и кредитные организации.

С начала декабря правоохранительными органами зафиксировано два нападения на офисы микрозаймов. В Черемхове полицейские устанавливают злоумышленника, который проник в помещение микрофинансовой организации с ножом и похитил из кассы все деньги.