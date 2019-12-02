В Ульяновске открылся сервисный центр банка «Открытие»

В Ульяновске 29 ноября состоялось открытие сервисного центра банка «Открытие» на 1000 рабочих мест. Как сообщают в пресс-службе компании, банк будет оказывать дистанционную поддержку клиентов (услуги контакт-центра) по всей России и выполнять бэк-офисные функции: сопровождение расчетов по операциям физических и юридических лиц, закупочной деятельности, учета и отчетности, сопровождение договоров.

- При выборе места для реализации проекта мы оценивали целый ряд факторов, включая экономический и кадровый потенциал региона. По совокупности этих показателей Ульяновск уверенно опередил другие города европейской части России, - сказал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Не менее важным аргументом стали продуктивные деловые отношения с правительством региона, ведь и создание Сервисного центра банка «Открытие» стало результатом этого сотрудничества.

- Мы приобрели не только крупнейшего финансового партнера, но и надежного и ответственного работодателя. Компания активно сотрудничает с учебными заведениями региона, предлагая оплачиваемую практику для студентов, - сказал Губернатор Сергей Морозов.

Проект был реализован всего за 9 месяцев. Сначала сделали ремонт, выполнили работы по оснащению помещений современным ИТ-оборудованием. Во-вторых, провели релокацию действующего сервисного центра.

- Также изменили методологию работы, централизовали функции в новом сервисном центре с целью повышения эффективности процессов операционной и сервисной поддержки, дистанционного обслуживания клиентов», - рассказала на пресс-конференции руководитель блока клиентского сервиса банка «Открытие» Наталья Смирнова.

По словам Натальи Смирновой, на центре сейчас трудятся около 850 человек, а в начале следующего года численность работников превысит 1000 человек.