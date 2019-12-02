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В Иркутской области 3 декабря прогнозируют снег и морозы до -46 градусов

2 декабря 2019

В Иркутской области 3 декабря будет переменная облачность. Ночью снег, в западных, северных районах местами небольшой снег, днём местами небольшой снег, в  Катангском и северо-восточных районах в течение суток без осадков. Утром местами туман, ветер северо-западный, северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Об этом сообщили в Иркутскгидромете. 

Температура ночью -11,-16°, при прояснении -21,-26°, в северных и верхнеленских районах -25,-30º, при прояснении -35,-40°, в Братском районе при облачной погоде -15,-20°, днём -8,-13°, при облачной погоде -18,-23°, в Киренском, Катангском и северо-восточных районах ночью -41,-46°, днём -27,-32°, в пониженных формах рельефа до -37°.

В Иркутске переменная облачность, ночью снег, днём небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 м/с, температура ночью -12,-14°, днем -8,-10°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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