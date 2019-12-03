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В Иркутской области заготовили 6 тонн сосновой шишки

3 декабря 2019

В Иркутской области на сегодня заготовлено порядка 6 тонн сосновой шишки. При этом из одной тонны можно получить 10-15 кг семян. Об этом сообщили в министерстве лесного комплекса региона. 

Всего в 2019 году заготовлено и приобретено 11,89 тонны семян хвойных пород – сосны, лиственницы, ель, кедра сибирского. На лесосеменной плантации в Ангарском, Кировском, Иркутском  лесничествах планируется заготовить в 2019 году 55 кг улучшенных семян.

Все заготовленные семена поступают на хранение в склады, сейчас на хранении в области  находится 8,6 тонн семян сосны обыкновенной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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