Архитектор сквера на пересечении Чудотворской и Сурикова в Иркутске ответила на выпад Артемия Лебедева о плагиате скамейки

Автор сквера на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской, главный архитектор проектного бюро «Архитектурные Решения» Ольга Жуйкова ответила в "Инстаграме" на претензию дизайнера Артемия Лебедева.

В Телеграм-канале он обвинил иркутян в краже дизайна скамейки на сквере улиц Сурикова и Чудотворской. По его словам, они повторяют модель его студии «Скамейкус-8».

Ольга Жуйкова сравнила эту ситуацию с разработкой дизайна квартиры. Когда по проекту покупают реплику дивана итальянского бренда.



- В этом нет ничего постыдного. Артемий Лебедев сделал реально классный дизайн лавочек. – Прокомментировала Жуйкова.

Она тут же отметила, что лавочка стоит не таких больших денег, чтобы её не применить, но проект реализован не так, как был запланирован сначала из-за того, что город несколько раз урезал бюджет.

Архитектор также сказала, что город у неё больше ничего не заказывает.