Дальневосточный банк снижает ставки по ипотечному кредитованию

В Дальневосточном банке стартовало зимнее снижение ставок по одному из самых востребованных финансовых продуктов — ипотечному кредитованию. Теперь клиенты банка могут оформить ипотеку по ставке от 8,2 % годовых и первоначальном взносе от 15 % стоимости приобретаемой жилой недвижимости. Обновленные условия действуют на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках и участие в долевом строительстве. Программа «Рефинансирование ипотеки» со сниженной ставкой от 8,6 % годовых поможет улучшить условия уже взятого кредита.

Рассчитайте вашу процентную ставку с помощью ипотечного калькулятора и направьте экспресс-заявку для получения предварительного одобрения банком вашего кредита. Пусть новоселье станет ближе вместе с Дальневосточным банком!

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделах программ ипотечного кредитования, в офисах Дальневосточного банка и по телефону информационного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).