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Электропоезд «Ласточка» планируется запустить между Улан-Удэ и Иркутском

6 декабря 2019

Электропоезд «Ласточка» планируется запустить между Улан-Удэ и Иркутском. О проработке этой возможности сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров во время рабочей встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, сообщается на сайте правительства Республики.

«Здесь чуть больше технологических вопросов, поскольку новый поезд нужно обслуживать в новом депо и необходимо новое оборудование. Мы договорились, что вопрос проработаем», – приводятся в сообщении слова Белозерова.

На сайте также отмечается, что возможность запуска электропоезда «Ласточка» – это вопрос улучшения обслуживания прибайкальской туристической территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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