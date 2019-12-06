Котельную в городе Вихоревке модернизировали за 130 млн рублей

Котельную «Водогрейная» в городе Вихоревке Иркутской области в 2017–2019 годах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» отремонтировали за 130 миллионов рублей, сообщается на сайте регправительства.

Средства были выделены из областного бюджета. Во время модернизации были заменены котлы, сетевые насосы, капитально отремонтированы котельное и котельно-вспомогательное оборудование.

«Несколько лет люди замерзали, на котельной происходила череда поломок. Провели комплексное обновление, и уже 2 года отопительный сезон проходит безаварийно», – приводятся в сообщении слова главы региона Сергея Левченко.