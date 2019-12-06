Мировой авторынок ждет сильнейшего за 10 лет падения спроса

Мировые продажи автомобилей по итогам 2019 года, вероятно, сократятся примерно на 3,1 млн, что станет сильнейшим падением с 2008 года, - сообщает АВТОСТАТ со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Авторынки США и стран Западной Европы упадут в текущем году примерно на 2% - соответственно до 16,9 млн и 14 млн, прогнозирует Fitch. В БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) продажи с начала года сократились на 5,5%, что отражает сильное падение индийского рынка.

Как пишет агентство "Финмаркет", в 2018 году реализация пассажирских автомобилей упала до 80,6 млн по сравнению с 81,8 млн годом ранее. Это стало первым снижением показателя с 2009 года, согласно данным Международной ассоциации производителей автомобилей (OICA).

Окончательные данные о мировых продажах за прошлый год, которые стали известны после предыдущего прогноза Fitch в мае, оказались хуже первоначальных предположений.

В результате теперь аналитики агентства полагают, что по итогам 2019 года сокращение продаж может составить около 4% - до 77,5 млн машин. Падение на 3,1 млн будет самым существенным с 2008 года, однако в тот год снижение продаж в процентном выражении было более значительным (на 5%), отмечают в Fitch.

Основное негативное влияние на мировой рынок в этом году окажет Китай, где реализация машин в январе-октябре упала на 11% относительно аналогичного периода 2018 года. В целом по итогам 2019 года продажи в КНР, как ожидается, снизятся на 2,1 млн - до 21,6 млн автомобилей.