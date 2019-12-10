В Иркутске пройдет новогодняя ярмарка экологичных товаров «Сделано на Байкале»

Традиционная новогодняя ярмарка экологичных товаров «Сделано на Байкале» пройдет 14 и 15 декабря с 12:00 до 20:00 на всех этажах кинотеатра «Звездный» в Иркутске, Вход — свободный. Организаторы ярмарки – компания En+ Group и сообщество выпускников и экспертов «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На прилавках ярмарки «Сделано на Байкале» можно будет приобрести фермерские продукты, чай. Также будут представлены экологичные сладости — сыры из коровьего и козьего молока, сырокопченые и варено-копченые колбасы из говядины и свинины, иван-чай, байкальскую клюкву в сахаре, авторский джем из фруктов, шоколад на прибайкальском меду с сибирскими орехами и ягодами, апельсиновые, черемуховые и шоколадные пряники.

Здесь же можно будет купить и оригинальные новогодние подарки — елочные игрушки, керамическую и деревянную посуду, кованые подарочные ножи, «ловцы снов», вязаные игрушки и пледы, авторские открытки, саженцы комнатных растений от Сибирского института физиологии и биохимии растений и др.

Помимо этого, участники ШЭПР представят косметику и украшения ручной работы — деревянные и керамические броши, браслеты из камней и серьги из меди с натуральными камнями, маски, тоники, бальзамы, кремы и сыворотки из растительных масел без синтетических консервантов и эмульгаторов лаборатории природной косметики «Вдохновение», натуральное мыло.

Благотворительный магазин «Синица» будет принимать на ярмарке одежду, обувь, аксессуары и книги для нуждающихся Усольского района. На ярмарке «Сделано на Байкале» пройдет также и «Дармарка» — посетители смогут обменяться между собой новогодними елочными игрушками, украшениями и бижутерией, которые им уже не нужны.

— Мы поддерживаем новогоднюю ярмарку экологичной продукции уже 5 лет. Ярмарка формирует у людей ответственное отношение к окружающей среде, покупкам, вещам, услугам. А это — одна из целей комплексной программы по защите Байкала., — прокомментировала Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group.

С 12:00 до 16:00 желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению новогодних снежинок из ниток, вязанию брелоков крючком, росписи в хайтинском стиле и созданию рождественского ангела из бисера. В 14:00 и 17:00 гостей ярмарки ждут розыгрыши призов от местных производителей.

— Мы проводим новогоднюю ярмарку, чтобы иркутяне познакомились с местными мастерами и купили экологичные подарки для своих любимых. Каждый мастер представляет свою продукцию сам, — рассказала Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской».