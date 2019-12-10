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Санкции WADA не помешают ЧМ-2020 по бенди в Иркутске

10 декабря 2019

Мужскому чемпионату мира по хоккею с мячом, который стартует в Иркутске весной 2020 года, не угрожают санкции, объявленные WADA. Иркутская область практически готова к чемпионату и перенести его в другую страну уже невозможно. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на руководителя дирекции по проведению Чемпионата мира в 2020 году Владимира Матиенко. Кроме того, по его словам, президент Международной федерации бенди Борис Скрынник, так же подтвердил право Иркутска принимать у себя чемпионат. 

По словам Матиенко, многие команды уже приобретают билеты. Бенди не входит в олимпийские виды спорта. Это дает международной федерации по хоккею с мячом некоторую свободу в принятии решений. К тому же роль России в мировом бенди такова, что без ее участия чемпионата мира не получится.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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