Fort Ross Ventures инвестировал в ведущую инновационную компанию по роботизированной автоматизации процессов Kryon

Fort Ross Ventures инвестировал в Kryon®, ведущую компанию на рынке роботизированной автоматизации процессов (RPA) полного цикла, позволяющую организациям непрерывно оптимизировать процессы и менять представление о рабочем месте будущего.

Инвестиции Fort Ross Ventures призваны существенно облегчить дальнейшее проникновение технологий автоматизации полного цикла компании Kryon в такие важные российские отрасли, как банковское дело, финансовые услуги, страхование и производство. RPA-решения в России быстро развиваются, при этом наблюдается высокий спрос на данную технологию со стороны ведущих предприятий.

Виктор Орловский, управляющий партнер Fort Ross Ventures:

«RPA — одна из самых быстрорастущих технологий, а Kryon — явный лидер благодаря собственному инновационному решению для автоматизации полного цикла на основе искусственного интеллекта, которое включает в себя обнаружение процессов и RPA. Мы рады тем возможностям, которые открываются Fort Ross благодаря данным стратегическим инвестициям, и верим, что компания Kryon покажет колоссальный рост и останется лидером отрасли».

Комплексное решение Kryon Automation Suite существенно повлияло на процессы автоматизации благодаря инструменту Process Discovery™, значительно сократив время, необходимое организациям для масштабирования развертывания RPA (при этом внедрение может происходить до 80% быстрее). Process Discovery в комплексе с решениями RPA Kryon создает уникальный RPA-сервис полного цикла. Теперь организации могут эффективно масштабировать и ускорять внедрение RPA, достигая более высокого коэффициента рентабельности инвестиций (ROI), снижая совокупную стоимость владения (TCO) и в целом улучшая клиентский опыт, при этом позволяя сотрудникам направлять время и энергию на выполнение задач, более важных для бизнеса и интересных самим сотрудникам.

Харель Тайеб (Harel Tayeb), генеральный директор Kryon:

«Благодаря нашему решению для автоматизации полного цикла работ Kryon — единственная компания на рынке, которая может успешно масштабировать внедрение RPA-процессов в крупных компаниях. Поскольку мы рассматриваем Россию как ключевой рынок, мы рады привлечению такого выдающегося стратегического инвестора и предвкушаем совместную работу над ускорением нашего выхода на рынок в этом важном регионе».

Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент Сбербанка:

«RPA-решения являются важной составной частью общего процесса автоматизации наших бизнес-процессов. Мы активно развиваем это направление».

Fort Ross Ventures — венчурная компания, помогающая технологическим стартапам выйти на российский рынок. Fort Ross помогла таким компаниям, как Uber, Moven, GridGain, выйти на российский рынок. Fort Ross также активно помогает развивать бизнес других компаний из своего портфеля, включая eToro, Tufin, NetGuardians, Dynamic Yield, Cover Wallet и т. д. Новый фонд Fort Ross размером в 235 миллионов долларов США ориентирован на сферы финансовых технологий, искусственного интеллекта и машинного обучения, облачных сервисов, кибербезопасности и маркетплейса.

Kryon® — лидер в сфере автоматизации полного цикла работ, предлагающий единственную платформу на рынке, которая содержит как Process Discovery, так и Robotic Process Automation (RPA) Комплексное решение Full-Cycle Automation от Kryon увеличить коэффициент рентабельности инвестиций до максимума и сократить время внедрения RPA на 80%. Kryon Process Discovery™, основанный на собственной технологии искусственного интеллекта, автоматически создает полную картину бизнес-процессов, оценивает их и рекомендует, какие из них следует автоматизировать. Kryon предлагает обслуживаемые (для ПК) и необслуживаемые (виртуальные) RPA, как раздельно, так и в комплексе. Титулованная платформа компании используется организациями по всему миру. Среди них — AIG, Ernst & Young, Deutsche Telecom, Ferring Pharmaceuticals, HP, Microsoft, Santander Bank, Singtel Optus, Сбербанк, Verizon и Wyndham Hotel Group. Kryon доступен в Twitter, LinkedIn и через Kryon Community.

https://www.kryonsystems.com/