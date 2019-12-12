Росимущество поручило приостановить приватизацию иркутского ипподрома

Росимущество направило поручение АО «Российский аукционный дом» о приостановке приватизации Иркутской заводской конюшни с ипподромом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Росимуществом с Минэкономразвития России прорабатывает вопрос о продаже акций иркутского ипподрома с сохранением деятельности предприятия и рабочими местами. Кроме того, рассматривается вопрос о необходимости реконструкции ипподрома.

В собственности РФ находится 100% уставного капитала АО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом». В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.09.2014 № 1419-р функции продавца в отношении данного Общества от имени Российской Федерации переданы агенту в лице АО «Российский аукционный дом». Агент организовал оценку рыночной стоимости акций и объявил аукцион. Торги назначены на 19 декабря 2019 года.