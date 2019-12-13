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Россияне назвали барьеры, препятствующие повышению рождаемости

13 декабря 2019

В России 67% семей хотят больше детей, чем имеют на данный момент. Однако отсутствие собственного жилья, стабильные источники дохода и большие затраты на содержание ребенка мешают этим планам. Об этом сообщает агентство стратегических инициатив. 

В опросе приняли участие более 1 тыс. женщин 18-45 лет и мужчин 18-55 лет из 53 регионов России.

Предпочитаемая модель семьи в России – двудетная. Многие из тех, у кого уже есть двое и более детей, в идеальных условиях хотели бы, по меньшей мере, еще одного ребенка. 6% россиян хотели бы иметь одного ребенка, 43% - двоих детей, 30% - троих, 15% - четверых детей и больше.

Наиболее важными мерами господдержки россияне считают базовый материнский (семейный) капитал после рождения второго ребенка (60%), погашение обязательств по ипотечным кредитам для многодетных семей (48%) и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет (46%).

Среди планируемых мер поддержки рождаемости наибольшим «спросом» пользуется увеличение размера ежемесячных выплат по уходу за ребенком (61%), продление действий материнского капитала (39%), снижение ставок по ипотеке для семей с двумя детьми до 6% (34%).

Чем выше уровень образования респондентов, тем чаще они выбирают меры, направленные на улучшение жилищной ситуации - возможность погашения ипотеки (54%) и снижение ставки ипотеки для семей с двумя детьми (43%).

В гибком графике работы в основном заинтересованы женщины в возрасте до 25 лет, среди которых эту меру отметила как важную каждая третья (32%). Женщины 26-35 лет чаще остальных выступают за продление программы материнского капитала (45%). Женщины возрастной категории 36+ заинтересованы в увеличении размеров ежемесячных пособий (71%) и расширении перечня возможных направлений для использования материнского капитала (21%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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