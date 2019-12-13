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ВТБ определил победителей финансового конкурса в ИГУ

13 декабря 2019

ВТБ провел заключительный мастер-класс для студентов Иркутского государственного университета и подвел итоги конкурса, объявленного в октябре. Организатором мероприятия выступила служба по работе с акционерами банка и руководство вуза.

В ходе цикла мастер-классов эксперты банка рассказали об основах управления сбережениями, поделились практическими примерами и рекомендациями по формированию личного бюджета, принципами фундаментального анализа, которые позволят определять инвестиционную привлекательность акций компаний в случае участия в торгах на бирже. Завершающее мероприятие было посвящено корпоративному управлению и построено в виде игровой симуляции взаимодействия органов контроля и управления акционерного общества.

Студенты в рамках конкурса должны были выполнить несколько заданий: решить кейс по управлению личными финансами, попробовать свои силы на фондовом рынке, осуществляя покупку-продажу акций на виртуальные деньги с демо-счета, и провести аналитическую работу по определению наиболее привлекательных инвестиционных активов, сформировав оптимальный портфель. Итоги конкурса среди студентов ИГУ подвели по сумме трех заданий. Победителем стал Вадим Крапп, второе и третье место заняли Юрий Катровский и Екатерина Грошева. Лауреаты были награждены ценными призами и подарками от банка.

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин отметил: «Организуя мастер-классы в различных вузах страны, мы преследуем цель роста финансовой грамотности среди студентов. Как следствие, способствуем воспитанию граждан, готовых принимать эффективные финансовые решения и нести за них ответственность. Одним из стратегических приоритетов работы ВТБ является создание высокорезультативной организации и культуры. Мы заинтересованы в привлечении лучших кадров на рынке и развитии человеческого капитала страны».

Количество миноритарных акционеров ВТБ в Иркутской области за последний год выросло в 1,5 раза и по состоянию на октябрь 2019 года составило 2230 частных инвесторов. Всего в России на 1 октября 2019 года насчитывается 155 тысяч держателей бумаг банка, из которых 154 тысячи – частные инвесторы. Активному росту количества миноритариев ВТБ в 2018-2019 гг. способствовало принятие новой стратегии развития банковской группы, широкая программа привилегий для владельцев бумаг банка, расширение налоговых льгот для частных инвесторов на Московской бирже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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