Сергей Меняйло представил депутатам ЗС и членам правительства врио губернатора Иркутской области

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло представил депутатам Законодательного собрания и членам правительства временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом сообщили в областной администрации.

Указ о его назначении Владимир Путин подписал 12 декабря в связи с отставкой по собственному желанию Сергея Левченко. Участие во встрече также приняли представители регионального правительства, руководители территориальных органов федеральных ведомств и силовых структур.

По информации ЗС Приангарья, Сергей Меняйло отметил, что опыт работы Игоря Кобзева в экстремальных условиях во время службы в министерстве чрезвычайных ситуаций позволит ему в кратчайшие сроки вникнуть в ситуацию региона и решить поставленные президентом задачи. В частности, врио главы региона предстоит окончательно решить вопрос с восстановлением прав граждан, пострадавших при наводнении летом этого года.

Полпред призвал депутатов консолидировать усилия и оказать поддержку Игорю Кобзеву в решении проблемных вопросов. Сергей Меняйло также выразил благодарность бывшему губернатору Иркутской области Сергею Левченко за проделанную работу.

Игорь Кобзев отметил, что главной задачей на посту главы региона считает повышение качества жизни жителей Иркутской области. Он также подчеркнул, что намерен вести свою работу максимально открыто и взаимодействовать со всеми органами власти и гражданами.

Первоочередная задача – ликвидация последствия наводнения, восстановления нанесенного ущерба, нанесенного гражданам и населенным пунктам.

Игорь Кобзев 14 декабря намерен отправиться в Тулун, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. По его оценке, серьезными проблемами в регионе являются лесные пожары, незаконные вырубки и т.д. Игорь Кобзев выразил намерение усилить взаимодействие с федеральной властью, отметив, что регион должен быть активным участником государственных программ.

Справка.

Игорь Иванович Кобзев в 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище; в 2001 году – Воронежский государственный университет, в 2006 году – Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году магистратуру Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. В 2009, и 2012 годах учился на курсах повышения квалификации в Академии гражданской защиты.



В 1988-1999 гг. Игорь Иванович Кобзев проходил службу на должностях кадрового обеспечения Сызранского авиационного училища летчиков, отдельной мобильной механизированной бригады, спасательного центра МЧС России.



С августа 2000 по декабрь 2003 года – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Железнодорожного района Воронежа – заместитель начальника гражданской обороны в городе Воронеже.



С декабря 2003 года по январь 2005 года был помощником начальника Главного управления (по организации службы безопасности военной и внутренней службы).



В 2005-2008 годах – начальник управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения.



С января 2008-го по май 2010 года – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области.



В 2010-2016 гг. служил начальником Главного управления МЧС России по Воронежской области.



С апреля 2016-го по август 2017 года – первый заместитель начальника Центрального регионального центра МЧС России, исполнял обязанности по должности начальника Центрального регионального центра.



С августа 2017 года – директор Департамента кадровой политики МЧС России.



С августа 2018 года исполнял обязанности заместителя министра МЧС России.



1 мая 2019 года назначен заместителем министра - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору МЧС России.



4 ноября 2019 года назначен заместителем министра МЧС России – главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.

